Autocarro finisce contro un albero sulla Migliara 47 tra Borgo San Donato e Pontinia, soccorsi vani per il conducente

Un tragico incidente stradale si è registrato stanotte intorno alle 3 sulla strada Migliara 47 nel territorio ai confini tra Pontinia e Sabaudia, non lontano da Borgo San Donato. In circostanze al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Latina, un autocarro con due uomini a bordo ha improvvisamente sbandato finendo fuori strada, nel tratto di strada che dalla statale Pontina porta verso Pontinia. Il mezzo da lavoro ha poi urtato con violenza contro un albero, impatto che è risultato fatale per il conducente, un uomo di 44 anni di Sabaudia: con i soccorritori di un'ambulanza sono intervenuti anche i vigili del fuoco per estrarre i due uomini dalle lamiere, ma per lui non c'è stato niente da fare, probabilmente è morto sul colpo. Il passeggero invece, ferito in maniera grave, è stato trasferito d'urgenza in ospedale dov'è ricoverato in prognosi riservata.