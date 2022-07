Quando è stata scattata questa foto presso il parcheggio della stazione di Campoleone, sul posto non c'era nessuno. Il conducente di una vettura capovolta era sparito e nessuno aveva ancora allertato le forze dell'ordine. L'ironia sul web è forte e tra i vari commenti quello più vicino alla realtà vorrebbe che questo sia il risultato di qualche bravata, qualche stupida manovra nella notte finita male. La speranza è che non si sia fatto male nessuno.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli