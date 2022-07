Auto a fuoco nella notte, paura in pieno centro a Sabaudia. Sono stati alcuni residenti ad accorgersi intorno alle 2.30 del mattino che dalle finestre entrava del fumo. Poi il bagliore a ridosso della palazzina e quindi le fiamme si sono alzate. E' quanto accaduto nel parcheggio interno di una palazzina che si affaccia su via Cesare Battisti a pochi passi dalle autolinee e da Corso Vittorio Emanuele II. La strada del passeggio e dei negozi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento e i Carabinieri di Sabaudia che hanno messo in sicurezza l'area. Nel frattempo diverse persone erano scese in strada per capire cosa stesse accadendo. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, le fiamme sarebbero partite da un'auto per poi propagarsi su altre due macchine. I danni sono comunque ingenti. Ancora nulla è trapelato sulle origini dell'incendio ma sembra che nell'area del parcheggio sia stata rinvenuta una bottiglia contenente liquido infiammabile. Solo un'indiscrezione questa che sarà confermata o meno dai rilievi effettuati dalle forze dell'ordine e dai Vigili del Fuoco. La notizia dell'incendio si è diffusa subito e molte persone hanno espresso anche via social preoccupazione per quanto accaduto e più in generale per la situazione nelle pre notturne a Sabaudia soprattutto nei fine settimana.