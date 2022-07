A riguardo, i Carabinieri della Stazione di Roccagorga, a seguito di mirata e speditiva attività di indagine, sono riusciti a risalire e quindi ad identificare ed arrestare l'autore del furto delle cassette dell'elemosina perpetrato all'interno della chiesa del comune dei Monti Lepini. In particolare, dopo aver raccolto la denuncia dal parroco, i Carabinieri della Stazione di Roccagorga hanno visionato tutte le telecamere utili e ricostruito i due episodi di furto. Il ladro è un cinquantunenne natio della provincia di Frosinone, già noto alle forze dell'ordine per piccoli reati.

Continuano senza sosta i servizi del controllo del territorio del Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzati alla prevenzione di tutti i reati, in particolar modo quelli contro la persona e il patrimonio (cosiddetti reati predatori).

