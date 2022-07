Incidente stradale in via Aldo Moro, l'auto si ribalta dopo l'impatto. Un sinistro si è verificato intorno alle ore 16.00 ad Aprilia nel quartiere Agroverde, a poca distanza dalla parrocchia Maria Madre della Chiesa: coinvolta un'Audi A4 Station che per cause ancora da accertare si è ribaltata.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 per soccorrere il conducente della vettura e gli agenti della polizia locale di Aprilia per eseguire i rilievi del sinistro.