Sigilli al parcheggio di scambio, ieri mattina l'operazione della Polizia Locale. Si tratta di un sequestro preventivo eseguito dagli agenti in via della Lavorazione presso un appezzamento utilizzato come area di sosta per chi raggiunge il lungomare. I sigilli sono arrivati a seguito di una serie di accertamenti riguardanti l'iter autorizzativo rispetto a cui mancherebbero alcuni pareri, quindi il sequestro preventivo. Gli accertamenti sulle aree di sosta sono comunque in corso compresi quelli sulle aree completamente abusive come i parcheggi "improvvisati" all'interno dell'area di Parco che costeggia via Pedemontana, spazi di fatto "realizzati" nella foresta demaniale.

La questione legata alle aree di sosta finalizzate a decongestionare il traffico sul lungomare è stata più volte oggetto di polemica soprattutto quando nel 202i furono fissate nuove regole per l'inquadramento di questo servizio che di fatto è stato in parte equiparato ad un'autorimessa aumentando il numero delle autorizzazioni da ottenere. Una procedura in salita per i proprietari dei terreni agricoli che portò molte persone a decidere di non avviare più il servizio durante la stagione estiva. Stabiliti comunque dei criteri sono stati avviati anche i relativi controlli, preceduti dai dovuti accertamenti presso gli uffici comunali proprio per verificare l'esistenza o meno della documentazione necessaria.