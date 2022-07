Un rocambolesco incidente si è registrato nel pomeriggio nella zona della lottizzazione Cucchiarelli. In circostanze al vaglio della Polizia Locale due mezzi si sono urtati all'incrocio tra via Campania e via Piemonte: un suv Hyundai non avrebbe concesso la precedenza alò quadriciclo che arrivava dalla sua destra. In seguito all'impatto, la microcar ha proseguito la marcia su via Piemonte, ribaltandosi. A bordo c'erano due ragazze di sedici anni che sono state soccorse da un'ambulanza per poi essere trasportate presso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti, in condizioni non gravi. Anche il conducente del suv, un sessantenne di origine nordafricana, ha richiesto i soccorsi per gli accertamenti medici. Nel corso degli accertamenti è emerso che la microcar ha urtato una Ford Fiesta in sosta, quest'ultima sprovvista di copertura assicurativa da diversi mesi: così è scattata la sanzione per il proprietario.