Si terranno domani mattina - 26 luglio - presso la Parrocchia Sacra Famiglia del Quartaccio, alle 10.30 i funerali di Daniel Rossi, l'uomo di 43 anni deceduto nella notte tra sabato e domenica a causa di un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto su via Migliara 47 tra Borgo San Donato e il Comune di Pontinia. La chiamata ai soccorsi è stata inoltrata intorno alle 3 del mattino. Per cause da accertare, l' autocarro che stava transitando su via Migliara 47 con a bordo due uomini è finito fuori strada nel tratto che dalla statale Pontina - comune di Sabaudia - porta verso Pontinia. Stando ad una prima ricostruzione di quanto accaduto, il mezzo da lavoro sarebbe poi finito contro un albero. L'impatto, molto violento è purtroppo risultato fatale per il conducente, Daniel Rossi 43 anni di Pontinia.

Ferito il passeggero, un ragazzo di 29 anni che è stato quindi trasferito d'urgenza in ospedale. L'intervento dei sanitari del 118 sul luogo dell'incidente è stato immediato ma purtroppo per il 43enne di Sabaudia non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti oltre che i mezzi di soccorso, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Latina che hanno avviato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente. Necessario anche l'intervento dei Vigili del Fuoco. Una tragedia, purtroppo l'ennesima sulle strade pontine.