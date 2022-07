Incendio notturno in una discarica abusiva nelle campagne di Aprilia, bruciano rifiuti in un terreno in via Crati. Un vasto rogo si è sviluppato ieri sera in una discarica abusiva nel quartiere La Gogna, dove sono andate a fuoco centinaia di potature producendo fiamme e fumo ben visibili nella zona: un rogo di enormi proporzioni che ha impegnato per oltre 12 ore i vigili del fuoco e i volontari dell'associazione di protezione civile Alfa di Aprilia, intervenuti sul posto con quattro autobotti. Le operazioni di spegnimento sono partite intorno alle ore 21.00 di ieri e sono andate avanti tutta la notte, terminando solo alle 8.00 di questa mattina. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali, che hanno avviato degli accertamenti per individuare il responsabile dell'incendio.