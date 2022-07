Senza acqua nella notte di domani. Acqualatina informa che per eseguire un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta adduttrice nel comune di Sezze, nei Comuni di Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice, Sezze e Terracina si effettuerà una Interruzione Idrica dalle ore 22:00 del 27/07/2022 alle ore 04:00 di Giovedì 28/07/2022. Il ripristino del servizio idrico è prevista progressivamente nell'arco della mattinata di giovedì 28/07/2022.

Le zone interessate sono:

Latina - intero Comune tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo

Pontinia e Sabaudia - Interi comuni

San Felice Circeo - Zona bassa e Borgo Montenero

Terracina - Colle La Guardia 1 e 2

Sezze - Via Migliara 46 e Sezze Scalo

Si rende noto che, per garantire il servizio sostitutivo alle utenze, saranno disponibili le seguenti autobotti:

4 autobotti a Latina: in Piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl), in Largo Cavalli (Q5), 2 autobotti al servizio esclusivo dell'ospedale S. Maria Goretti

1 Sabaudia - Piazza del Comune

1 Sezze Scalo - corso della repubblica

1 Pontinia - Piazza Kennedy

2 San Felice Circeo – Piazza IV ottobre (b.go montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)