Tragedia questa mattina sulla via Cisternense, un ciclista viene colto da un malore, cade dalla bici e muore. La vittima è un 63enne di Aprilia, che era uscito di prima mattina per pedalare: intorno alle ore 7.45 mentre si trovava al chilometro 14 della Sp Cisterna-Campoleone in direzione Cisterna (nel territorio di Lanuvio) è caduto dalla bici, con molta probabilità colpito da un malore, rimanendo esamine sull'asfalto.

Un'ambulanza del 118 è arrivata prontamente per provare a rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare, sul posto per eseguire i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Albano Laziale. La salma del 63enne si trova ora a Tor Vergata, è stata infatti disposta un esame per verificare le cause del decesso anche se tutto lascia supporre che la causa sia stata un malore improvviso.