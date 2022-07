Al riguardo, i Carabinieri della Stazione di Roccagorga, dopo una mirata attività di indagine, sono riusciti a risalire, identificare ed arrestare l'autore del furto. Dopo aver raccolto la denuncia dal parroco, i Carabinieri della Stazione di Roccagorga hanno visionato tutte le telecamere utili e ricostruito i due episodi di furto. Il ladro è un cinquantunenne originario della provincia di Frosinone, già noto alle forze dell'Ordine per piccoli reati. Pertanto, raccolti tutti gli elementi utili ad incastrarlo, è stata richiesta all'Autorità Giudiziaria una misura cautelare. La richiesta avanzata è stata accolta ed ha prodotto un' ordinanza di custodia cautelare di arresti domiciliari. L'Arma continuerà a pattugliare tutto il territorio per prevenire ogni tipo di reato.

Le attività di controllo del territorio da parte del Comando Provinciale Carabinieri di Latina finalizzate alla prevenzione di ogni tipo di reato, in particolar modo quelli contro la persona e il patrimonio (cosiddetti reati predatori) hanno condotto i militari alla chiusura di un'indagine scattata in seguito al furto delle cassette dell'elemosina della chiesa .

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli