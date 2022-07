Una discussione tra vicini natale per motivi futili è degenerata in pochi minuti, quando uno dei due ha pensato bene di colpire l'altro con una mazza da baseball, procurandogli ferite tali da rendere necessario il ricovero presso la casa di cura città di Aprilia. Un brutto episodio, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri presso una palazzina di via Muzio Clementi.

Stando alle prime ricostruzione la lite sarebbe legata al modo in cui venivano conferiti i rifiuti. Uno dei condomini ha chiesto all'altro di posizionare il suo mastello lontano dal portoncino d'ingresso, l'altro per tutta risposta ha afferrato la mazza da baseball e lo ha colpito.

Il ferito è stato soccorso e trasferito in clinica per accertamenti, non si conoscono ancora le sue condizioni. Del caso si stanno occupando i carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, interventi sul posto e in attesa che la persona aggredita formalizzi la denuncia.