Per l'omicidio di Leonardo Muratovic nei giorni scorsi sono stati arrestati (dopo essersi costituiti) i fratelli Adam e Ahmed Ed Drissi, con il più giovane (Adam) che ha affermato di essere stato lui ad accoltellare Leonardo.

Si svolgeranno sabato 30 luglio alle ore 15.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma i funerali di Leonardo Muratovic, il 25enne di Aprilia ucciso con una coltellata lo scorso 17 luglio ad Anzio al culmine di una rissa, nei pressi del locale Bodeguita Beach. Nella chiesa principale della città gli amici, che in questi giorni hanno tappezzato di foto e di scritte le vie principali della città, potranno dare l'ultimo saluto a Leonardo e dare conforto ai familiari e ai parenti.

