Giro di vita contro lo spaccio tra Sabaudia, Terracina e San Felice Circeo, località di mare particolarmente "calde" in questo periodo. Quattro persone sono state raggiunte da altrettante misure di custodia cautelare: tre ai domiciliari e uno con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le investigazioni sono scaturite da un'indagine del 2020 a seguito di un arresto di un 37enne di Sabaudia. L'uomo, si è scoperto poi, gestiva insieme al cugino buona parte dello spaccio in queste zone. Nell'operazione odierna sono stati rinvenuti 25,5 grammi di cocaina, 5 grammi di marijuana e segnalate alle autorità competenti per assunzione e uso personale di sostanze stupefacenti.