Li ha aggrediti in strada senza alcun motivo e dopo, quando le vittime di nazionalità indiana sono andate a cercarlo sotto casa per chiedergli spiegazioni, si è presentato armato di coltello da caccia, con cui ha tentato di accoltellare una di loro. È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, un minorenne italiano di Fondi, colto in flagranza di reato dalla polizia dopo l'allarme lanciato dalle stesse vittime. I fatti si sono consumati prima in via Toniolo, dove il giovanissimo ha preso a pugni i due malcapitati, per poi defilarsi. Le vittime, dopo aver chiamato tre amici connazionali, lo hanno raggiunto sotto casa, dove è stata sfiorata la tragedia. Il minorenne finisce ai domiciliari.