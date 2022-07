Per l'arrestato il gip di Latina ha disposto gli arresti domiciliari in un luogo di cura.

La vittima era stata aggredita con pugni al volto senza alcun motivo apparente ed era morto per le ferite riportate pochi giorni dopo, presso l'ospedale Santa Maria Goretti. Secondo le indagini, l'aggressore, paziente psichiatrico, sarebbe stato capace di intendere e di volere al momento dei fatti e avrebbe già in passato manifestato un comportamento analogo.

Un 76enne di Latina è stato arrestato dai carabinieri del Nas, per l'omicidio di Enrico Tamburrino avvenuto il 14 maggio 2021, all'interno di una Rsa di Pontinia, in provincia di Latina. Le indagini sono state svolte dalla Squadra mobile.

