Auto vandalizzate nel parcheggio della stazione ferroviaria di Campoleone, torna l'allarme sui furti e i danneggiamenti allo scalo. Nella notte tra mercoledì e giovedì sono state "cannibalizzate" due vetture parcheggiate nell'area: una Citroen C1 e una Citroen C3. Ad entrambe le auto è stato divelto il paraurti posteriore e nel caso della C1 è stato distrutto anche il paraurti anteriore, mentre la C3 è stata addirittura spostata - probabilmente nel tentativo di forzarla - sopra il marciapiede e contro un cartello del parcheggio. Ad accorgersi dei danneggiamenti ieri mattina sono stati alcuni pendolari, che hanno immediatamente avvisato la polizia locale di Aprilia che è intervenuta sul posto per rilevare l'accaduto. Gli agenti del comando di viale Europa hanno eseguito delle verifiche e poi hanno avvisato i titolari delle vetture, uno dei proprietari - una signora - nelle ore successive è rientrata e ha provveduto a recuperare il mezzo; mentre l'altro proprietario si trova ancora fuori città.

Resta da stabilire con certezza se oltre ai danneggiamenti i vandali abbiano rubato qualcosa, sulle macchine non c'è nessun danno ai vetri ma vedendo i paraurti smontati non si può escludere che siano stati asportati dei pezzi. Un chiarimento in tal senso potrà arrivare dopo che i proprietari avranno controllato i veicoli. Sul caso la polizia locale - coordinata dal comandante Massimo Giannantonio - ha avviato degli accertamenti ma sarà difficile individuare i responsabili, visto che il parcheggio della stazione di Campoleone è sprovvisto di impianto di videosorveglianza, un tema che ripropone con forza il problema della scarsa sicurezza nel parking in via Apriliana che permette l'accesso diretto ai binari della tratta ferroviaria. Da anni infatti i pendolari e i cittadini del borgo di Campoleone lamentano l'insicurezza nel mega spazio a ridosso della ferrovia, soprattutto di notte perché isolato, buio e non custodito. Lasciare la macchina nel parcheggio diventa dunque pericoloso, perché può facilmente diventare preda di ladri o vandali.

Una soluzione per risolvere questo problema potrebbe arrivare dall'attivazione di un servizio di custodia notturna del parcheggio, ma bisognerà capire se il Comune di Aprilia tramite la sua azienda municipalizzata avrà intenzione e riuscirà a mettere in piedi un progetto simile.