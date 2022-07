È finito di nuovo nei guai il giovane Matteo Baldascini, latinense di 19 anni, negli ultimi anni finito al centro di più indagini per aggressioni consumate nel quartiere della movida che gli sono costate anche un Daspo urbano. Nella notte è stato arrestato dai poliziotti della Squadra Volante della Questura di Latina per un altro episodio di violenza, il folle pestaggio ai danni di una ragazza, sua coetanea, nella zona del lungomare di Latina.

Il suo cognome è noto alle cronache per i precedenti penali del padre Paolo e del nonno Matteo, una famiglia accostata in passato anche alla criminalità organizzata casertana. Per i fatti di ieri notte è finito dietro le sbarre delle camere di sicurezza della Questura in attesa del processo che domattina sarà celebrato con rito direttissimo davanti al giudice monocratico del Tribunale di Latina: assistito dall'avvocato Alessia Vita, il ragazzo dovrà rispondere di lesioni gravissime.