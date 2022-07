Incidente stradale questa notte sulla via Nettunense, all'altezza della rotatoria per via Pantanelle e del sottopassaggio in zona Casello 45. Lo scontro semi frontale si è verificato intorno alle ore 2.00 nel territorio di Aprilia e ha coinvolto un Suv e un'auto elettrica. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri del reparto territoriale per eseguire i rilievi e la ditta specializzata Damacar Miatello, che ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla pulizia del manto stradale