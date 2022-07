"Per noi non ci sono addii, dovunque tu sia sarai sempre nel nostro cuore". Con questa frase impressa sulle magliette bianche e una foto sorridente dell'amico scomparso, parenti e amici hanno voluto porgere l'ultimo saluto a Leonardo Muratovic, il ragazzo di Aprilia deceduto dopo essere stato accoltellato ad Anzio due settimane fa. Oggi pomeriggio al funerale del giovane, una folla commossa ha voluto porgere l'ultimo saluto al 25enne di Aprilia barbaramente ucciso.

Un applauso intorno alle 15.30 ha accolto la bara bianca all'ingresso della Chiesa di San Michele Arcangelo e Santa Maria Goretti. "In questa società inumana - ha detto il parroco don Vittorino Fincato durante l'omelia - lottare per costruire un mondo come Dio lo vorrebbe, lottate e Leonardo vi sosterrà". In tantissimi hanno presenziato alle esequie per portare conforto ai familiari, dai parenti, agli amici fino ai compagni di allenamento della palestra Phoenix Gym di Pomezia (dove Leonardo praticava pugilato) presenti con la maglietta nera della società sportiva. L'uscita del feretro è stata poi accompagnata da un lungo applauso e da alcuni palloncini celesti che sono stati fatti volare in cielo.