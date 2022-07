Gli agenti della polizia di Anzio sono intervenuti presso un centro commerciale di Anzio. Alcune persone avevano segnalato la presenza di una donna straniera che, armata di chiave inglese, minacciava i clienti del centro commerciale.

Sul posto sono sopraggiunte diverse volanti. I poliziotti hanno immediatamente rintracciato la donna, di origini nigeriane, che stava tentando precipitosamente di allontanarsi. Il successivo controllo effettuato dai poliziotti ha permesso il rinvenimento sia della chiave inglese che di un coltello di 22 cm nascosto in una valigia. La donna è stata quindi denunciata a piede libero per minacce aggravate, porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Inoltre, gli è stato notificato un Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ingresso nei comuni di Anzio e Nettuno per 2 anni.

Legalità

Si è tenuto il 27 luglio, l'incontro tra il Prefetto di Roma Matteo Piantedosi, la Senatrice Elena Fattori, la consigliera comunale di Anzio Mariateresa Russo e il Segretario regionale di Sinistra Italiana Massimo Cervellini, sulla questione sicurezza nel territorio di Anzio e di Nettuno. E' stata rappresentata la necessità urgente di implementare le Forze dell'ordine come da interrogazione della Senatrice Fattori presentata in Senato all'indirizzo del Ministro Lamorgese. Richiesta riguardante soprattutto il Commissariato di Polizia di Anzio e Nettuno, drammaticamente sottodimensionato per la complessità e l'estensione del territorio. Nonostante il costante impegno delle Forze dell'Ordine, è percepita dai cittadini l'assenza delle istituzioni e il territorio si presenta come teatro di scontro di bande per l'egemonia di quella che è definita come una delle maggiori piazze di spaccio europee. La consigliera Russo ha esposto le difficoltà di esercitare le attività consiliari con la non convocazione di Consigli comunali e Commissioni consiliari, oltre ad esporre le criticità dei quartieri borderline e popolari. Il Prefetto ha assicurato che il territorio è fortemente attenzionato e che le Commissioni di accesso stanno effettuando indagini e verifiche approfondite e arriveranno a chiusura del loro tempo a disposizione per consegnare i risultati del loro lavoro.