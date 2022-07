Uno yacht in rada nello specchio d'acqua davanti alla spiaggia del Frontone, a Ponza, è andato a fuoco oggi. Per spegnere le fiamme è intervenuta la guardia costiera. Per fortuna non risultano persone ferite.

Ignote le cause che hanno scatenato il rogo. Le persone a bordo, non appena hanno visto le fiamme, si sono gettate in mare. La nuvola di fumo nero era visibile da diverse parti dell'siola.