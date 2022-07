Frode fiscale da 2,7milioni di euro. Nel mirino ancora una volta il terreno in zona Calegna a Gaeta dov'era ubicata fino a qualche tempo fa la cosiddetta scuola americana.

Le indagini condotte dai Finanzieri del Comando Provinciale di Latina, che hanno trovato ora un epilogo, hanno riguardato nello specifico la compravendita del terreno in questione. La trattativa, stando alle risultanze giudiziarie, ha coinvolto due società con sede nel beneventano, dove la società venditrice ha realizzato dal terreno una plusvalenza di circa 7 milioni di euro. Le indagini, inizialmente condotte dalla procura di Santa Maria Capua Vetere, avevano appurato come la plusvalenza realizzata dalla società, che faceva parte di una holding immobiliare e quindi soggetta a tassazione di gruppo (tax fiscal unit), fosse stata comunicata solo in parte, praticamente un quinto del totale.