Si è tuffato in mare dopo aver bevuto alcune birre. Poi, dopo essere entrato in acqua, ha accusato un malore che, da lì a poco, sarebbe risultato fatale. E mentre alcuni bagnanti tentavano di soccorrerlo, chiamando 118 e polizia, alcuni sciacalli sono fuggiti rubando quanto contenuto nello zaino che la vittima, poco prima, aveva lasciato a riva, dove c'erano i suoi averi e i documenti.

Il dramma si è verificato nel tardo pomeriggio di sabato, alle 19.30 circa, sul litorale di Nettuno. La vittima è un 45enne di origini moldave, che in quel momento era in compagnia di suoi due connazionali, nella spiaggia dietro la basilica di Santa Maria Goretti.