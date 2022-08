Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nel cuore della notte all'ingresso di Latina. Per cause in fase di accertamento, all'altezza della rotatoria della Plasmon sulla Pontina, a poca distanza dalla Migliara 45, una Golf Volkswaghen, su cui viaggiavano un uomo di 81 anni e una donna di 43 anni, è uscita fuori strada finendo contro un rudere che costeggia la strada e che è crollato sul veicolo. E' successo poco dopo l'una.

In molti hanno pensato al peggio quando è avvenuto l'incidente stradale e subito sono stati alcuni automobilisti di passaggio che stavano transitando sulla Pontina ad attivare i soccorsi. Immediatamente è scattato l'allarme alla sala operativa del 118 che ha inviato le ambulanze per soccorrere l'uomo e la donna. I feriti sono stati trasportati al Santa Maria Goretti di Latina, fortunatamente non sono in condizioni gravi e non sono in pericolo di vita ma sono comunque tenuti sotto osservazione e ricoverati. La dinamica è in fase di ricostruzione da parte della Polizia Stradale di Aprilia.