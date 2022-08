Incendio e paura nella serata in via Vespasiano, parallela tra via Aldo moro e via Pontina, ad Aprilia, dove un mezzo da lavoro è andato completamente distrutto dalle fiamme e nonostante l'intervento dei vigili del fuoco non è stato possibile salvarlo. Gli uomini del 115 stanno valutando la possibilità che il rogo sia di natura dolosa, ma non si esclude alcuna ipotesi al momento.