Prosegue nel rispetto di tutte le tappe canoniche la procedura per il licenziamento collettivo di 44 lavoratori alla Corden Pharma. Nonostante il periodo estivo e la sospensione di tutte le attività, questo iter specifico non si ferma per rientrare nelle tappe previste per i licenziamenti da crisi conclamata qual è, appunto, quella dell'azienda pontina. E a nulla sono servite nemmeno le perplessità espresse dal sindacato Uiltec appena cinque giorni fa circa l'assenza di informazioni utili e condivise dopo l'annuncio dato ad aprile da una cordata che doveva rilevare e rilanciare l'attività di Corden, evitando nuovi licenziamenti. Ad ogni modo per il 3 agosto è previsto un incontro tra i vertici della società e i sindacati, a sette giorni dall'apertura formale della procedura che porterà entro 75 giorni alla fuoriuscita di 44 unità dalla pianta organica, in considerazione degli esuberi dichiarati al momento dell'avvio della procedura di concordato sui debiti. Gli esuberi sono parte di quel rientro.