Ieri mattina infatti i militari del Reparto Territoriale di Aprilia, che nell'ambito dei controlli del territorio preventivi e repressivi dei reati compiuti in città, hanno perquisito il 72enne di Aprilia, già noto alle forze dell'ordine per traffico di stupefacenti, trovandolo in possesso di un'arma da fuoco risultata essere provento di furto. L'uomo dovrà quindi rispondere di detenzione illegale di arma da fuoco e ricettazione, ma anche di minaccia aggravata ai danni del cliente di una attività commerciale di Aprilia, finito nel mirino. .