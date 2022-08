Il quartiere dei pub ha fatto da scenario all'ultimo brutale episodio di violenza tra i giovani latinensi, che ancora una volta hanno scelto uno dei luoghi più frequentati per consumare una vendetta difficile da interpretare. In circostanze in fase di ricostruzione da parte degli investigatori dei Carabinieri, ieri notte un ragazzo di 17 anni è stato aggredito da almeno quattro persone che lo hanno ferito a coltellate prima di scappare tra lo stupore generale. Un gesto premeditato e altrettanto plateale consumato in via Cesare Battisti, dove la vittima stava trascorrendo la serata con gli amici seduto a un tavolino all'esterno del Caffè Nanà.

I fatti risalgono alla tarda serata di lunedì, intorno alle 23:30, quando tutto sembrava procedere come sempre. Non si è trattata di una comune lite, ma di un vero e proprio agguato, consumato con modalità piuttosto inquietanti, anche e soprattutto alla luce della giovane età della vittima. Stando alle testimonianze dei presenti, acquisite dai militari dell'Arma intervenuti con l'ausilio della Polizia, gli aggressori sarebbero arrivati a mordo di due auto: transitando in via Cesare Battisti si sono fermati all'altezza del Caffè Nana e sono scesi, dirigendosi verso il tavolo dov'era seduto il minorenne. Erano almeno in quattro, presumibilmente tre giovani e un adulto, e si sono scagliati contro il diciassettenne.