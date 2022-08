Sequestro confermato per i garage abusivi finiti nell'inchiesta della Polizia Locale di Latina. Nei giorni scorsi gli accertamenti avevano portato ad un intervento e in un secondo momento ad apporre i sigilli per la trasformazione dei posti per le auto in garage chiusi con muri e porte. L'attività investigativa ha indirizzato nel quartiere Q5 Nascosa in via Marenzio nel capoluogo dove erano stati sequestrati otto box.

L'inchiesta - coordinata dai pubblici ministeri Giuseppe Miliano e Antonio Sgarrella - è iniziata a seguito delle segnalazioni arrivate anche da parte di alcuni condomini che avevano segnalato delle irregolarità. E' stato il giudice per le indagini preliminari del Tribunale Giuseppe Molfese a firmare il provvedimento e a convalidare il sequestro: gli inquirenti valutano anche violazioni in materia di natura paesaggistiche.