Perde il controllo della sua Mini e si ribalta lungo la carreggiata. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo via delle Regioni, un sinistro autonomo che ha visto coinvolta una ragazza al volante dell'auto. Secondo una prima ricostruzione la conducente ha perso il controllo della vettura finendo in parte contro un Rav Toyota parcheggiato lungo via delle Regioni, l'impatto ha causato un effetto "catapulta" facendo così ribaltare la mini. A soccorrere la giovane alla guida sono stati alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi e la Polizia Locale, sul posto è poi arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasportato al pronto soccorso la ragazza, rimasta ferita in modo lieve. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno chiuso il tratto stradale di via delle Regioni (dall'incrocio con via Lombardia all'incrocio con via Fermi) per circa un'ora per eseguire i rilievi.