«Ti ammazzo con la motosega». E' la minaccia rivolta da un uomo di Latina alla moglie. Le condotte ritenute abituali, hanno portato la Procura e il pubblico ministero Martina Taglione, titolare del fascicolo, a contestare il reato di maltrattamenti in famiglia, una prospettazione accolta dal gip Giorgia Castriota che ha firmato un provvedimento restrittivo della libertà personale dell'uomo. Nei suoi confronti è stato disposto il divieto di avvicinamento alla parte offesa oltre che alla figlia, anche lei figura come vittima. I fatti contestati sono avvenuti a Latina. Altro provvedimento restrittivo emesso anche a Sonnino per un 43enne accusato anche lui di maltrattamenti.