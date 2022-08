I fatti sarebbero avvenuti all'interno del seminterratto dell'abitazione. Qui sono in corso i rilievi dei militari del Nucleo Operativo di Frascati, che stanno indagando sulla dinamica e sulla provenienza dell'arma. Nella stanza sono state rinvenute alcune tracce di sangue.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti, e i militari dell'Arma sono al lavoro per capire se si sia trattato di un incidente o altro. La donna, italiana e residente a Roma, è stata ferita all'addome. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, giunti sul posto con una eliambulanza con cui l'hanno trasportata al San Camillo, dove ès tata operata d'urgenza. La prognosi è riservata e le sue condizioni sono gravissime.

È rimasta ferita da un colpo d'arma da fuoco, una donna residente nel comprensorio La Collina di Ardea, dove questa mattina si è verificata una sparatoria. I fatti sono avvenuti al civico 59 di via Aosta, dove la donna - come riportato da Il Tempo - era insieme al compagno, il quale è chiamato a deporre dai carabinieri della Compagnia di Anzio, ai quali sono affidate le indagini sulla vicenda.

