Lo hanno fermato con la pesante accusa di violenza sessuale aggravata. Ha abusato di un minore cercando di avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. Il gravissimo episodio ancora in fase di ricostruzione, si è consumato qualche giorno fa a Sabaudia. Un 29enne di origine marocchina, in Italia senza fissa dimora, è stato bloccato dai Carabinieri. A quanto pare la parte offesa è un adolescente che ha 12 anni e si è opposto ad un primo tentativo di approccio da parte dell'uomo che lo ha avvicinato e ha cercato prima di baciarlo e poi - in base a quanto ricostruito - lo ha bloccato con le mani cercando di immobilizzare la giovane vittima. In base ai primi riscontri l'indagato di fronte alle resistenze del minore che ha tentato di evitare il contatto una volta che ha capito le intenzioni, ha reagito in maniera aggressiva. Subito è scattato l'allarme alla centrale operativa del 112 e nel giro di poco tempo il provvidenziale intervento dei Carabinieri e altri riscontri raccolti nell'immediatezza dei fatti hanno permesso di risalire al presunto responsabile. Il presunto responsabile è accusato di violenza sessuale aggravata dalla minore età della parte offesa.