Due ragazze di 25 e 23 anni sono rimaste coinvolte in un rocambolesco incidente stanotte, sul lungomare di Latina, dopo una serata trascorsa tra i locali del lido. In circostanze ancora al vaglio, la loro auto, una Lancia Ypsilon, ha urtato una vettura ferma a bordo strada in prossimità di uno stabilimento balneare e in seguito alla collisione laterale si è ribaltata su un fianco. Entrambe le ragazze sono state soccorso dal personale delle ambulanze che le hanno trasportate presso l'ospedale Santa Maria Goretti di Latina per le cure e gli accertamenti del caso con l'urgenza dettata dalla dinamica del sinistro: non sono considerate gravi, ma hanno riportato comunque una serie di traumi in fase di valutazione da parte dei medici.