È stato necessario l'intervento della Polizia, ieri notte in un locale del lungomare di Latina, per fermare la furia di due giovani che si sarebbero resi protagonisti di aggressioni ai danni di altri ragazzi, praticamente senza motivo, oltre ad assumere atteggiamenti irriverenti e violenti. Fatto sta che gli agenti della Squadra Volante hanno faticato e non poco per riportarli alla calma, tant'è vero che si sono ritrovati a doverli bloccare perché si erano scagliati anche contro di loro. Un'escalation che è costata l'arresto per due romani di 25 anni, finiti in manette per resistenza, violenza e minacce a pubblico ufficiale.

L'episodio si è consumato nel cuore della notte nella zona di Foce Verde, al lido di Latina, nel bel mezzo di una festa organizzata da uno stabilimento balneare che la sera si trasforma in locale notturno. In circostanze ancora in fase di accertamento da parte degli uomini del questore Michele Maria Spina, i due giovani protagonisti della notte di follia, dopo avere ecceduto con il consumo di alcolici, hanno iniziato a discutere con altri avventori della struttura ricettiva, fino a litigare in maniera animata con qualcuno. Il loro comportamento violento è degenerato facilmente nell'aggressioni di alcuni giovani, fino al punto che i gestori del locale hanno dovuto chiedere l'intervento della Polizia, per la gravità dei fatti, dopo che gli addetti alla sicurezza erano comunque intervenuti per tutelare i clienti bersagliati dai due giovani.