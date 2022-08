Un violento incendio di sterpaglie sta tenendo impegnati Vigili del Fuoco e volontari della Protezione civile a Borgo San Michele. Spinte dal vento forte, le fiamme hanno attraversato alcuni terreni incolti, raggiungendo boscaglie e abitazioni in strada Capograssa.

Dalla tarda mattinata, i residenti stanno vivendo una situazione drammatica, con il fuoco che minaccia le case e il fumo che ha invaso tutto, bloccando la strada.

Mentre i soccorritori sono impegnati per contenere l'avanzata dell'incendio, anche con l'ausilio degli elicotteri, pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale stanno gestendo la viabilità per deviare il traffico. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza per assicurare la presenza di operatori sanitari in caso di necessità.