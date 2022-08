E' stato discusso anche il ricorso di Corrado Costantino, dirigente del Comune, difeso dagli avvocati Luca Giudetti e Stefano Iucci che hanno cercato di scardinare la prospettazione accusatoria in merito alle contestazioni ipotizzate nei confronti del proprio assistito che deve rispondere di diversi capi di imputazione. E infine è stata discussa anche la posizione dell'imprenditore Giampiero La Rocca, difeso dall'avvocato Massimiliano Fornari che ha chiesto anche lui l'annullamento del provvedimento e la libertà. I magistrati avranno tempo fino a martedì per decidere.

La pubblica accusa ha depositato in aula alcune osservazioni della polizia giudiziaria relative agli interrogatori di alcuni indagati. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento l'ex sindaco Roberta Tintari, difesa dagli avvocati Dino Lucchetti e Massimo D'Ambrosio, sono venute meno - secondo quanto sostenuto dalle difese - le esigenze cautelari alla luce dello scioglimento del consiglio comunale di Terracina.

Si è svolta ieri mattina al Riesame di Roma l'udienza per l'inchiesta Free beach relativa all'inchiesta dei Carabinieri e della Guardia Costiera che ha decapitato l'amministrazione comunale di Terracina. Sono state le difese ad impugnare il provvedimento restrittivo emesso dal gip Giorgia Castriota.

