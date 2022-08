Una vera e propria tragedia si è consumata nella tarda serata di ieri a Terracina dove un bambino di 11 anni è stato investito da un'auto che procedeva ad alta velocità ed è morto nonostante l'arrivo dei soccorsi. E' accaduto all'altezza del ristorante La Capannina, su via Appia, nella zona del lungomare di Terracina che volge verso Fondi, in una zona molto affollata in quell'orario. L'arrivo dei soccorsi non sono bastati. Il bambino, prima trasportato all'ospedale di Fondi, è stato trasferito poi al Bambin Gesù di Roma dove ha perso la vita.