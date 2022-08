Impegnati nell'attività di monitoraggio delle principali arterie di collegamento della provincia, potenziata in vista del maggiore afflusso di automobilisti verso le località di mare, gli uomini della Polizia Stradale stanno garantendo anche una serie di servizi mirati come i controlli al trasporto di merci. Un'opera, questa, che ieri ha permesso di fermare e distruggere un carico di pesce, destinato a rifornire soprattutto importanti ristoranti del litorale pontino, che veniva trasportato in un pessimo stato di conservazione, a bordo di un autocarro che non rispondeva ai requisiti di legge. La merce quindi è stata destinata al macero, mentre l'autotrasportatore è stato sanzionato con verbali per diverse migliaia di euro.

Il veicolo refrigerato è stato sottoposto a ispezione, dai poliziotti del vice questore aggiunto Gian Luca Porroni, nell'ambito di un normale controllo stradale in prossimità di via del Lido. Ma quando il conducente ha mostrato la merce agli agenti, sono emerse numerose irregolarità. A partire dal fatto che la refrigerazione non era quella idonea per il trasporto di quel tipo di merce, perché di qualche grado superiore a zero gradi, anziché a -18 gradi come invece necessario in quella circostanza trattandosi di pesce fresco congelato, ovvero le condizioni necessarie per assicurare la conservazione della merce fino alla consegna.