Il sud pontino, nel primo week-end di agosto è stato teatro di incidenti stradali. Oltre a quello verificatosi sulla Variante Appia, a Formia, sempre nella serata di sabato ne è successo un altro al km 149 della via Appia, a Scauri.

In questo caso si è trattato di un investimento di due pedoni, uno dei quali è stato trasferito al Santa Maria Goretti di Latina. L'investitore, in un primo momento, si era allontanato, ma poco dopo si è presentato alle autorità competenti.

L'incidente ha visto protagonista un quarantaquattrenne di Scauri, che era alla guida della sua autovettura, il quale non si è accorto della presenza di due persone, un uomo e una donna, che stavano attraversando la strada.

I due sono stati investiti, ma l'uomo non si è fermato e si è allontanato. Sul posto giungeva una pattuglia della Polizia Stradale di Formia, che effettuava gli accertamenti del caso, mentre l'ambulanza del 118 trasferiva i due feriti presso l'ospedale Dono Svizzero di Formia.

La più grave appariva la donna, una trentatreenne di Scauri, la quale è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Meno gravi le conseguenze per l'altro giovane investito, il quale è stato sottoposto agli accertamenti del caso nel nosocomio formiano. L'investitore, però, poco dopo, accompagnato dalla madre, si è presentato presso la caserma della stazione dei Carabinieri di Scauri, affermando che aveva investito delle persone e che per timore si era allontanato senza prestare soccorso.