Nel corso di perquisizioni personale e domiciliare, infatti, i carabinieri hanno rinvenuto 8 grammi di cocaina e 51 grammi di hashish, tutti ciò suddivisi in dosi, insieme anche a vario materiale per il confezionamento dello stupefacente e a un bilancino di precisione.

Aveva in casa oltre mezzo etto di droga, per questo i carabinieri hanno arrestato un 33enne di Terracina. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli