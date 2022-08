Un grave incidente stradale si è registrato nel pomeriggio in via Rossetti, all'altezza dell'incrocio con via Bellini, in prossimità dell'ingresso dell'area del mercato settimanale. In circostanze al vaglio della Polizia Locale, intervenuta con pattuglie per i rilievi e la gestione del traffico, un sedicenne è rimasto coinvolto in un violento scontro mentre attraversava l'intersezione stradale col proprio maxi scooter. Stando a una prima ricostruzione del sinistro, il motociclo Aprilia Scarabeo 125 guidato dall'adolescente, avrebbe attraversato via Rossetti per imboccare via Bellini, passando col rosso.

Una manovra azzardata che ha fatto finire il giovane nella traiettoria di una Fiat 500 guidata da una donna, che percorreva via Rossetti da via Tucci verso via Don Torello. L'urto ha fatto carambolare il maxi scooter e il giovane conducente, atterrato sull'asfalto di via Rossetti, nella corsia di marcia opposta, contro una Jeep Cherokee che sopraggiungeva in quel momento. A quanto pare l'adolescente indossava il casco, ma era slacciato, e durante la caduta ha riportato un trauma importante, come testimonia la chiazza di sangue rimasta sull'asfalto.