Roberta Tintari non è più ristretta agli arresti domiciliari. Il Tribunale ordinario di Roma - Sezione speciale per il Riesame delle misure cautelari e reali, ha infatti rimesso in libertà l'ex sindaco di Terracina che, come noto, era stata arrestata dalla Procura della Repubblica di Latina per l'inchiesta sul demanio, denominata Free Beach, condotta sul campo dalla Guardia costiera e dall'Arma dei Carabinieri.

Per lei obbligo di firmaogni martedì e venerdì