Nel cuore della notte le case si erano improvvisamente riempite di fumo poi, gli scoppi dei pneumatici e quindi il bagliore delle fiamme fino ai primi piani delle abitazioni. Così si erano svegliati i residenti di una palazzina che si affaccia in via Cesare Battisti nella notte tra il 23 e il 24 luglio mentre nel cortile dell'immobile alcune auto andavano a fuoco. Erano circa le 3 del mattino. Molte persone sono scese in strada anche dalle case vicine per capire cosa stesse accadendo. Un episodio in pieno centro che ha provocato diverse reazioni tra cui il timore che l'incubo delle macchine a fuoco nella città delle dune fosse tornato. Invece, una meticolosa indagine condotta dai Carabinieri della Stazione di Sabaudia ha permesso di chiudere il cerchio. Nella giornata di ieri, è stato infatti arrestato un 57enne del posto con precedenti di polizia, ritenuto responsabile dell'incendio delle quattro autovetture di via Cesare Battisti. Questo l'esito dell'attività investigativa su disposizione del Sostituto Procuratore Giuseppe Miliano che dirige l'indagine. Gli accertamenti da parte dei militari dell'Arma di Sabaudia coordinati dal luogotenente Pietro Magliore erano iniziati immediatamente, appena concluso l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sin da subito era trapelata l'indiscrezione che sul posto fosse stata rinvenuta, a poca distanza dalle auto, una bottiglia contenente del liquido infiammabile. Il fuoco era partito da una macchina in particolare per poi propagarsi danneggiandone altre tre. Due, quelle più compromesse dalle fiamme.