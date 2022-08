L'arrestato è ora in attesa delle decisioni del giudice.

Tutto era celato sotto una coperta, per occultarne la visibilità che dalle immediate indagini effettuate dai militari operanti risultava asportato poco prima a San Felice Circeo nei piazzali antistanti alcuni stabilimenti balneari.

Durante uno di questi servizi, nel primo pomeriggio del 7 agosto, a Terracina, i militari dell'Aliquota Radiomobile del Norm della Compagnia Carabinieri, insieme anche a quelli della Tenenza di Fondi, hanno tratto in arresto un 37enne cittadino straniero, già conosciuto alle forze dell'ordine, poiché dal controllo effettuato sulla SS7 Appia, sull'autovettura su cui viaggiava, è stato trovato in possesso di 3 biciclette, di cui due elettriche e un monopattino, anch'esso elettrico, nonché attrezzi da scasso.

Con l'arrivo della stagione estiva sono stati intensificati, in attivazione della direttiva del Comando Provinciale Carabinieri di Latina, i servizi di controllo del territorio anche nel Comune di Terracina, al fine di assicurare tranquillità e sicurezza alle persone che vogliono beneficiare del periodo di ferie sia in quel territorio sia nei comuni della fascia costiera.

