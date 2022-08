Campi devastati, case lambite dalle fiamme, pali dell'energia elettrica e della linea telefonica abbattuti. Sono solo alcuni dei danni provocati da un gigantesco incendio divampato in alcuni terreni tra via Pontina, via Bacchiglione e vi del Genio Civile ad Aprilia. Sul posto in un primo momento sono accorsi i volontari dell'associazione di Protezione civile Alfa che poi si sono ritrovati a dover affrontare un fronte di fuoco esteso e in costante crescita grazie all'azione del forte vento. A loro si sono quindi unite squadre del 115, un Canadair ed un elicottero.

Le operazioni di spegnimento iniziate poco dopo mezzogiorno, si sono protratte fino a poco fa, al momento infatti sono in corso verifiche per scongiurare una ripresa del rogo intervenendo sugli ultimi focolai.