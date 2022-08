Cucciola lasciata per quasi due giorni sul balcone di casa, dopo una notte passata a guaire e ad abbaiare, si lancia dal balcone e muore. E' successo in pieno centro a Velletri dove alcuni residenti per ore hanno "tenuto compagnia" alla cucciola che i padroni avevano lasciato su un balconcino per quasi due giorni. Impaurita e forse assetata, la cucciola per alcune ore nonostante i tentativi di prendersene cura dei vicini ha implorato aiuto. Poi il volo dal quarto piano e la morte in strada. Solo a quel punto, dopo un incessante tentativo per chiedere l'intervento delle forze dell'ordine andato avanti per ore, l'intervento delle autorità e la denuncia con conseguente apertura di un fascicolo per sospetto maltrattamento di animali.

E' proprio una delle vicine di casa, che in prima persona ha tentato di prendersi cura della cucciola a raccontare sul web il dramma scatenando una valanga di commenti e di anche rabbia per il destino crudele della cucciola. "Rientrando alle 22.30 di ieri sera sentivo abbaiare incessantemente un cagnolino, sono salita e sul balcone di 1mt quadrato a fianco ho intravisto la testolina di un cucciolo di neanche due mesi. È stato lasciato solo e lo sarebbe stato per chissà quanto tempo, con temperature anormali fuori e senza cibo ed acqua. Abbiamo soccorso per quanto di nostra competenza il cucciolo, chiamando anche soccorsi poco disponibili che ci hanno detto 'sta solo abbaiando su un balcone'. Il piccolino/a però, stremato e in crisi fino alle 5 del mattino, si è buttato così dal 4 piano in piazza Cairoli stanotte. Ora, non sono nessuno per fare prediche né tantomeno dare lezioni di vita ma per favore... Fa davvero caldo e come lo soffriamo noi loro soffrono il doppio, non lasciateli soli così tante ore e men che mai non abbandonateli, non prendeteli proprio se questo è il destino che volete riservargli. Sono di una sensibilità unica ed insostituibile a mio parere e non meritano così tanta sofferenza".