Da oggi c'è una fortunata milionaria a Latina. Una vincita incredibile al Gratta e Vinci per una cliente del centralissimo Tabacchi As di Latina, in via Isonzo. Alle 10.08 è stato grattato il tagliando della serie "Il Re" da 10 euro che celava quella che è la più grande vincita registrata con un Gratta e Vinci nella storia del capoluogo pontino, vale a dire 2 milioni di euro. "Ce ne sono soltanto due in tutta Italia da due milioni di euro - spiega Giovanni Russo, titolare del Tabacchi As di via Isonzo - Ci confermiamo una ricevitoria fortunata, visto che solo il 30 luglio scorso sono stati vinti 100 mila euro con la serie I Numerissimi, un tagliando da 5 euro".

Naturalmente le generalità del fortunatissimo vincitore resteranno segrete, ma c'è chi giura già di sapere di chi si tratti. A Latina è scattato infatti immediatamente il "toto miliardario" mentre lo staff della Tabaccheria As è iniziata la festa. Nello stesso esercizio commerciale nel marzo del 2017 un biglietto del "Miliardario" da 5 euro aveva fruttato una vincita di 100mila euro.